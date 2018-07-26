СГК до конца 2018 года переведет нагрузку шести новосибирских котельных на мощности ТЭЦ

НОВОСИБИРСК , 26 июля. / ТАСС /. Сибирская генерирующая компания (СГК) намерена до конца 2018 года перевести мощности шести новосибирских котельных на теплоэлектростанции (ТЭЦ). Об этом ТАСС сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков по итогам общественных слушаний по проекту актуализации на 2019 год «Схемы теплоснабжения Новосибирска до 2033 года».

"Уже в 2018 году СГК планирует заместить шесть котельных, и это в конечном счете выгодно для потребителя, так как даст СГК возможность вкладывать в развитие системы теплоснабжения Новосибирска благодаря повышению эффективности: стоимость единицы тепла, вырабатываемой котельной, значительно выше, чем единицы тепла, вырабатываемой ТЭЦ", — сказал он, отметив, что минимизация количества источников тепла обеспечит создание современной, эффективной системы теплоснабжения города и следование государственной политике, которая отдает приоритет источникам когенерации (одновременной выработки электрической и тепловой энергии).

По его словам, нагрузка новосибирских котельных будет переведена на мощности ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, что позволит повысить надежность теплоснабжения жителей, получающих тепло и горячую воду от локальных источников теплоснабжения, и снизить нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, для обеспечения потребностей города в тепле СГК в 2018-2033 гг. выполнит мероприятия по модернизации источников теплоснабжения (ТЭЦ) и реконструкции тепловых сетей.