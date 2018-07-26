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Единая система управления гидротехническими сооружениями будет создана на реке Темерник
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Единая система управления гидротехническими сооружениями будет создана на реке Темерник 

Деловое сообщество 35 минут назад
28 гидротехнических сооружений, включая плавучую насосную станцию «Влага-3», на реке Темерник в границах Ростова, Аксайского и Мясниковского районов будут обслуживаться единой организацией. Это позволит завершить экологическую реабилитацию реки, привлечь средства областного бюджета и обеспечить ежегодную проточность Темерника. Как отметил Виктор Гончаров, уже было проведено комплексное обследование реки и прибрежных территорий, составлена геоинформационная карта, ведутся постоянный мониторинг и ликвидация источников загрязнения реки, обустраиваются и облагораживаются берега, ведётся работа с собственниками участков в прибрежной зоне. Это грандиозная работа, однако предстоит сделать ещё больше.
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