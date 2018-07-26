Полуобнаженное платье и «бешеные кудри»: Юлия Ковальчук зажигает в Баку

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Звезды прилетели на «Жару»: пьяный Лепс за штурвалом самолета и Седокова в купальникеСегодня в Баку проходит открытие музыкального фестиваля «Жара», на котором без преувеличения находится вся светская Москва . Артисты демонстрируют свои наряды, один смелее другого.

Ковальчук привлекла к себе внимание броским образом: певица продемонстрировала шикарную фигуру в облегающем полуобнаженном платье и объемную укладку. Выглядит артистка сногсшибательно, пришли к такому выводу поклонники, увидев снимок Ковальчук в образе.

Юлие Ковальчук удалось быстро прийти в форму после родов. Она демонстрировала отличную фигуру в купальнике уже спустя полгода после родов. Артистку не смущает, что она не может похвастаться впечатлительным размером груди, она этого не скрывает. Зато у нее стальной пресс и красивые ягодицы.

На фестивале в Баку еще одна недавно ставшая мамой артистка — Светлана Лобода . Она вышла на сцену уже спустя две недели после родов и тоже демонстрировала сногсшибательную фигуру.

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