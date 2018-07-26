Ещё
Полуобнаженное платье и «бешеные кудри»: Юлия Ковальчук зажигает в Баку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полуобнаженное платье и «бешеные кудри»: Юлия Ковальчук зажигает в Баку 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
больше по теме
Звезды прилетели на «Жару»: пьяный Лепс за штурвалом самолета и Седокова в купальникеСегодня в Баку проходит открытие музыкального фестиваля «Жара», на котором без преувеличения находится вся светская Москва. Артисты демонстрируют свои наряды, один смелее другого.
Ковальчук привлекла к себе внимание броским образом: певица продемонстрировала шикарную фигуру в облегающем полуобнаженном платье и объемную укладку. Выглядит артистка сногсшибательно, пришли к такому выводу поклонники, увидев снимок Ковальчук в образе.
Юлие Ковальчук удалось быстро прийти в форму после родов. Она демонстрировала отличную фигуру в купальнике уже спустя полгода после родов. Артистку не смущает, что она не может похвастаться впечатлительным размером груди, она этого не скрывает. Зато у нее стальной пресс и красивые ягодицы.
На фестивале в Баку еще одна недавно ставшая мамой артистка — Светлана Лобода. Она вышла на сцену уже спустя две недели после родов и тоже демонстрировала сногсшибательную фигуру.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1832152422047394177_26023306"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Битва многодетных мам: Яна Рудковская в купальнике выглядит стройнее, чем Наталья Водянова Бортич, Грудинин, Ревва в суде: шесть громких разбирательств недели Максакова завязала с телевидением из-за Меньшовой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан131
Умер Игорь Беляев7
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня22
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу202
США поставили Турции серьезный ультиматум112
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение