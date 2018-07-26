В Головинском районе в 2019 году будут высажены деревья и кустарники по программе «Миллион деревьев»

В настоящее время в ГБУ «Жилищник Головинского района» сформирован и отправлен на согласование адресный перечень по посадке деревьев (в рамках программы «Миллион деревьев») на весенний период 2019 года.

В рамках данной программы на территории Головинского района планируется высадить 41 дерево и 650 кустарников.

Наибольшее количество деревьев будет высажено по адресу: ул. Флотская, д.21.

Больше всего кустарников будет посажено по следующим адресам:

— улица Флотская, д.29, корп.3 — 300 единиц;

— Конаковский проезд, д.12, корп.1 — 250 единиц.

Хотелось бы отметить, что наибольшее количество деревьев — это яблоня плодовая -22 единицы; кустарников — кизильник блестящий -550 единиц.

Работы будут выполнены силами Департамента природопользования и охраны окружающей среды после получения необходимых согласований.

Также на территории района будут высажены сирень венгерская, ирга, роза морщинистая и другие деревья и кустарники.