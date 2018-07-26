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В Головинском районе в 2019 году будут высажены деревья и кустарники по программе «Миллион деревьев»
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В Головинском районе в 2019 году будут высажены деревья и кустарники по программе «Миллион деревьев» 

Префектура САО города Москвы 36 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В настоящее время в ГБУ «Жилищник Головинского района» сформирован и отправлен на согласование адресный перечень по посадке деревьев (в рамках программы «Миллион деревьев») на весенний период 2019 года.
В рамках данной программы на территории Головинского района планируется высадить 41 дерево и 650 кустарников.
Наибольшее количество деревьев будет высажено по адресу: ул. Флотская, д.21.
Больше всего кустарников будет посажено по следующим адресам:
— улица Флотская, д.29, корп.3 — 300 единиц;
— Конаковский проезд, д.12, корп.1 — 250 единиц.
Хотелось бы отметить, что наибольшее количество деревьев — это яблоня плодовая -22 единицы; кустарников — кизильник блестящий -550 единиц.
Работы будут выполнены силами Департамента природопользования и охраны окружающей среды после получения необходимых согласований.
Также на территории района будут высажены сирень венгерская, ирга, роза морщинистая и другие деревья и кустарники.
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