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Учёные Тимирязевской академии из САО поучаствовали на Дне поля Московской области
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Учёные Тимирязевской академии из САО поучаствовали на Дне поля Московской области 

Префектура САО города Москвы 40 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин вручил благодарственное письмо делегации Тимирязевцев во главе с проректором по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Алексеем Голубевым.
Мероприятие было организовано Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО совместно с Московской областной Думой и Профсоюзом АПК РФ.
На площади более 40 гектаров были представлены образцы передовой отечественной и зарубежной техники, предназначенной для переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, а также агрегаты для проведения посадки и посева.
Делегация учёных главного аграрного во главе с проректором по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Алексеем Голубевым приняла участие в демонстрационном показе посевов перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
Разработками тимирязевцев заинтересовался министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он высоко оценил достижения селекционеров, привлек его внимание сорт озимой тритикале Тимирязевская 150.
Андрей Викторович пожелал тимирязевцам успехов в научных достижениях, отметив стенд академии благодарственным письмом за активное участие в выставке агротехнологий «Подмосковье-2018».
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