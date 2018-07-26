Учёные Тимирязевской академии из САО поучаствовали на Дне поля Московской области

На площади более 40 гектаров были представлены образцы передовой отечественной и зарубежной техники, предназначенной для переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, а также агрегаты для проведения посадки и посева.

Делегация учёных главного аграрного во главе с проректором по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Алексеем Голубевым приняла участие в демонстрационном показе посевов перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

Разработками тимирязевцев заинтересовался министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он высоко оценил достижения селекционеров, привлек его внимание сорт озимой тритикале Тимирязевская 150.

Андрей Викторович пожелал тимирязевцам успехов в научных достижениях, отметив стенд академии благодарственным письмом за активное участие в выставке агротехнологий «Подмосковье-2018».