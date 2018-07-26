Меланию Трамп подвели опиоиды

Поездку Мелании Трамп в детскую больницу американская пресса назвала «упущенной возможностью» за отказ выступать перед телекамерами. Молчание супруги президента США всё больше раздражает журналистов: они уже окрестили первую леди «звездой немого кино» и предупредили, что без СМИ она не добьётся успеха.

Скандал начался с посещения детской больницы в Нашвилле, где прошёл круглый стол по проблемам детей, матери которых страдали зависимостью от героина и других опиоидов. В первой части мероприятия Мелания Трамп внимательно слушала выступающих экспертов, кивала, и чуть слышно периодически произносила «спасибо». Затем журналистов попросили выйти, чтобы «защитить неприкосновенность частной жизни маленьких пациентов». Перед тем, как Мелании дали слово, все камеры и корреспонденты «были выставлены за дверь», описывает ситуацию издание Time. Журнал отмечает, что подобные мероприятия десятилетия посещали все первые леди, которые хотели привлечь внимание к «душераздирающим социальным проблемам» и попасть в сводку вечерних новостей.

В своём выступлении* Мелания заявила, что для неё важно показать серьёзность и масштаб опиоидного кризиса: «Я верю, что чем больше мы будем говорить об этом, тем быстрее исчезнут наш позор и чувство вины». По окончании встречи журналисты наблюдали, как первая леди пускала мыльные пузыри с детьми, обнимала их, хвалила 4-летнюю малышку Эссен Овертон за её накрашенные ногти и показала ей свои: «У тебя все разного цвета. Мне нравится». Но возможность Мелании достучаться до общественности была упущена, а выступи она перед журналистами, это позволило бы привлечь внимание к её проекту «Be Best», направленному оказание помощи детям, подчеркнул журнал.

Мелания Трамп во время своего визита в детскую больницу

Time также напомнил, что накануне супруг Мелании выступил на ежегодной конференции ассоциации «Ветеранов зарубежных войн» (Veterans of Foreign Wars) в городе Канзас-Сити штата Миссури. По каким-то причинам президент США увидел в этом мероприятии возможность «толкнуть свою традиционную речь» и вновь заявить о «фейковых СМИ»: «То, что вы читаете и видите, вовсе не является тем, что происходит». И хотя часть присутствующих поддержала президента и поаплодировала ему, ассоциация в итоге была вынуждена извиниться за оскорбление журналистов.

Мелания Трамп не разделяет отношение её супруга к СМИ, учитывая хотя бы то, что телевизор первой леди настроен на CNN , а не Fox News , которому симпатизирует её супруг. Узнав об этом, Трамп пришёл в ярость, да так, что пресс-секретарю Гришэм пришлось заявить: Мелания Трамп смотрит «любой канал, который она хочет», напоминает Bloomberg . Но молчание первой леди всё больше воспринимается как игнорирование, подчёркивают журналисты.

Первая леди популярна, её рейтинг постоянно превышает 50% — в отличие от рейтингов мужа, неуверенно колеблющихся между 30 и 40%. Только из этого Мелания могла бы извлечь большую выгоду и заручиться поддержкой многочисленных СМИ. Осенью первая леди планирует запустить очередную публичную кампанию в поддержку своего проекта, «но она не добьётся успеха, пока мы не услышим её голос», подчёркивает Time.

За Меланию скупо говорят и посты в Twitter, указывает американский журнал Vanity Fair. Её поведение сильно контрастирует с Мишель Обамой , которая обращалась к телекамерам, чтобы продвигать не только свой проект «Let's Move!», но и инициативы супруга Барака Обамы . Стратегия работы со СМИ, а также в соцсетях была проработана Мишель до «мельчайшей пылинки». А вот Мелания Трамп выступает пока что как «звезда немого кино», резюмирует журнал.