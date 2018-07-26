США отказались от введения пошлин на автомобили из ЕС 

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Соединенные Штаты пока не будут вводить ввозные пошлина на автомобили, произведенные на территории Европейского союза, сообщил министр торговли США Уилбур Росс. "Что касается ввозных пошлин на автомобили, президент распорядился, чтобы мы продолжали расследование, собрали наши материалы, но не реализовывали пока что ничего на практике в ожидании окончания переговоров", — сообщил Росс. При этом министр добавил, что пошлины на сталь и алюминий остаются в силе. Накануне в Вашингтоне состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и Уилбура Росса с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Президент США заявил, что сторонам удалось договориться об усилении работы по снятию взаимных тарифов и субсидий, а также об увеличении поставок американского сжиженного природного газа и сои в Европейский союз. Министр финансов США Стивен Мнучин, который также принимал участие в переговорах, подтвердил, что на них был достигнут большой прогресс, оговорившись, что «заключение соглашения о свободной торговле требует более двух-трех часов». При этом он подтвердил, что до окончания переговоров США не планируют вводить против ЕС новых тарифов.