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Главные разоблачения WikiLeaks, из-за которых Ассанж скрывается от США
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Главные разоблачения WikiLeaks, из-за которых Ассанж скрывается от США 

RT на русском 1 час назад
Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне не может быть вечным. Ранее британские СМИ сообщали, что президент Эквадора Ленин Морено проводил в Соединённом Королевстве переговоры об условиях выдачи Ассанжа полиции. Главред WikiLeaks находится в эквадорской дипмиссии с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в совершении преступлений сексуального характера. Ассанж называет обвинения политически мотивированными и в первую очередь опасается своей выдачи властям США. RT рассказывает о главных разоблачениях WikiLeaks.
RT на русском: последние новости
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