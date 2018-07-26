Воробьев рассказал о транспортных льготах для пожилых людей

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Пенсионерам необходимо будет перекодировать социальные карты для бесплатного проезда на общественном транспорте.

Для получения льготного проезда на электричках жителям МО старше 60 лет необходимо перекодировать социальные карты. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала «360».

"С 1 августа нужно перекодировать свои социальные карты. Мы будем информировать, где и как это сделать. Наши социальные службы и главы территорий будут оказывать максимальную заботу и содействие", — рассказал губернатор МО и поручил проинформировать население о льготах.

Чтобы получить право на бесплатный проезд в электричках, необходимо обратиться в территориальное управление социальной защиты или на станции метро, расположенные вблизи вокзалов. Специально для этих целей с начала осени начнут работу сотрудники Минсоцзащиты с оборудованием для перекодировки соцкарт.

Губернатор отметил, что правительство своевременно отреагировало на предложение жителей Подмосковья ввести льготный проезд.

"Наша экономика последние три года показывает уверенный рост. Мы нашли возможности предусмотреть введение льгот по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте всех пенсионеров и в Москве", — заключил Воробьев.

Пенсионеры Москвы и МО старше 60 лет получат право бесплатного проезда в поездах пригородного железнодорожного сообщения уже с 1 августа.

Жители Подмосковья аналогичного возраста (около 1,4 миллиона человек) с 1 сентября также смогут воспользоваться льготами в наземном транспорте и Московском метрополитене.