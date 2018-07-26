США и ЕС расценили налоговую реформу в Молдавии как попытку узаконить коррупцию

КИШИНЕВ , 26 июля. / ТАСС /. Посольство США и делегация ЕС Молдавии назвали узаконенной коррупцией пакет законов налоговой реформы, который приняли в четверг депутаты правящей проевропейской коалиции в парламенте.

"Посольство США чрезвычайно разочаровано утверждением законов, которое снизит способность страны бороться с отмыванием денег. Законы о налоговой стимуляции и добровольном декларировании узаконят воровство и коррупцию, а также навредят деловому климату страны", — говорится в сообщении пресс-службы американского диппредставительства.

Со своей стороны глава Делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко написал на своей странице в Facebook, что реализация этих законов «будет противоречить реформам, направленным на укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью». Он высказал мнение, что их принятие «может привести к нарушению обязательств Молдавии по отношению к ЕС».

Налоговая амнистия

Парламент Молдавии в четверг, без обсуждения, сразу в двух чтениях, утвердил радикальную налоговую реформу. За принятие документа проголосовало все 56 депутатов (из 101) правящей коалиции, которую сформировала Демократическая партия . Депутаты поддерживающей президента Игоря Додона Партии социалистов (ПСРМ) вместе с коллегами из других оппозиционных партий покинули заседание в знак протеста.

Пакет законов предусматривает комплекс мер по стимулированию предпринимательства. Вместе с тем, в нем говорится, что физические лица могут добровольно заявить о незадекларированном имуществе, указать источник дохода и уплатить сбор в размере 3% от его стоимости. Представители оппозиции и эксперты считают, что, таким образом проевропейская власть, правление которой сопровождалось коррупционными скандалами, намерена узаконить хищения.

Неудачи проевропейской власти

Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий, лидеры которых заручившись поддержкой со стороны Вашингтона и Брюсселя пообещали добиться вступления страны в ЕС. Однако их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Осенью 2015 года после известия о причастности власти к хищению из банков €1 млрд на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Под их давлением пали два правительства, был арестован и осужден за коррупцию бывший премьер Владимир Филат , который являлся лидером составлявшей ядро правящей проевропейской коалиции Либерально-демократической партии , другие высокопоставленные чиновники.