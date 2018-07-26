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Издатель Forbes заявил, что редакционная система не работала из-за сбоя в электроснабжении
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Издатель Forbes заявил, что редакционная система не работала из-за сбоя в электроснабжении 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сбой в подключении к редакторской системе журнала Forbes Россия был вызван отключением электричества, работа уже восстановлена. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе группы ACMG, издающей журнал.
"У нас произошел сбой в подаче электричества, какое-то время не работал сайт журнала, сейчас работа систем восстановлена", — сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация о блокировке доступа журналистам к редакционной системе издания. Произошло это после того, как исполняющий обязанности главного редактора Николай Мазурин обратился в прокуратуру Москвы в связи с тем, что 25 июля из печати был получен свежий номер Forbes за август, где не была опубликована статья «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской о совладельце группы «Сумма» Зиявудине Магомедове и его брате Магомеде Магомедове, обвиняемых в создании преступного сообщества и хищениях. Ранее Мазурин утвердил в печать данный материал, несмотря на рекомендации юристов его доработать. В течение дня журналисты все-таки разместили статью на сайте Forbes.
После этого в ACMG сообщили, что Мазурин прекращает исполнять обязанности главного редактора Forbes Россия, его место займет Андрей Золотов, ранее занимавший пост главного редактора Forbes Life.
Отвечая на вопрос, как будет строиться дальнейшая работа редакции, собеседник агентства выразил надежду, что сложившаяся ситуация не повлияет на дальнейшую полноценную работу редакции Forbes.
ТАСС: последние новости
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