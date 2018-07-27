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В России отреагировали на планы США разместить оружие в космосе
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В России отреагировали на планы США разместить оружие в космосе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Установка США на применение силы в космосе не способствует конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности. Об этом говорится в заявлении российского МИД в связи с одобрением палатой представителей американского конгресса проекта оборонного бюджета.
В ведомстве отметили, что данные усилия — «прямое подтверждение того, что Вашингтон не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация». «Вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном еще в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться», — отмечается в комментарии.
Палата представителей проголосовала в четверг, 26 июля, за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета, который составит 716 миллиардов долларов. Теперь законопроект предстоит утвердить самому сенату. Это должно произойти на следующей неделе. После этого документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
В документе отмечается, что к концу 2022 года «должны быть завершены разработка и внедрение устойчивой космической сенсорной архитектуры». Сроки размещения перехватчиков в космосе не определены. Однако, по мнению экспертов, речь может идти о ближайшем десятилетии, передает РИА Новости.
В настоящее время ни у одной страны нет оружия в космосе.
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