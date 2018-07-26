Пентагон начнет работы по развертыванию сенсоров и перехватчиков в космосе

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости . Агентство противоракетной обороны США , входящее в систему министерства обороны , должно будет в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет, такая норма содержится в проекте оборонного бюджета страны, который приняла в четверг палата представителей конгресса.

Палата представителей США проголосовала в четверг за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета объемом в 716 миллиардов долларов. Законопроект должен теперь утвердить сам сенат. Как ожидается, сенат одобрит его на следующей неделе, после чего документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу

Согласно документу, разработка и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должны быть завершены к 31 декабря 2022 года.

Сроки размещения в космосе перехватчиков не определены, но, по оценке ряда экспертов, речь может идти о ближайшем десятилетии.

Работы будут проводиться агентством ПРО совместно с агентством перспективных оборонных исследований и ВВС.

В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.