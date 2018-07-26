Владимир Слепцов назвал пустым местом тех, кто вывесил Терешкову на доску позора

Плакаты повесили на проспекте Октября на видном месте

Мэр Ярославля Владимир Слепцов ужасно возмутился импровизированной доске позора с именами и лицами депутатов Госдумы . Их вывесили на придорожном заборе на проспекте Октября в Ярославле после того, как парламентарии проголосовали за повышение пенсионного возраста в России

На заборе висят портреты Ильи Осипова и Александа Грибова, к которым приписали крупными буквами слово «позор». Для Валентины Терешковой придумали надпись «в скафандре не слышу людей».

— Кто это сделал, кому в голову пришла эта мысль — знайте! Вы — пустое место. Вы не останетесь в истории — люди просто не вспомнят о вас, — в сильнейшем возмущении опубликовал на всех своих страницах в соцсетях мэр Владимир Слепцов. — В нашем городе произошла подлейшая провокация! Люди без совести и принципов использовали образ нашей родной Валентины Владимировны Терешковой. Подло прикрывать свои интересы именами людей, которые построили нашу страну, на которых равнялись и равняются миллионы!

И пообещал, что те, кто это сделал, будут наказаны.

— Я, как мэр города Ярославля, приложу все усилия, чтобы эта провокация не осталась безнаказанной! Не дам глумиться над нашими героями!

В поддержку Валентины Терешковой, градоначальник поставил её фото на аватар.

В Госдуме также прокомментировали появление этих плакатов: что сказал представитель нижней палаты федерального парламента.