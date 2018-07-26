В СФ назвали плюсы закона о визовых центрах

Законопроект, направленный на обязательную аккредитацию визовых центров, должен способствовать развитию сферы туризма. Права путешественников будут защищены от недобросовестных производителей подобных услуг, считает один из авторов инициативы.

«Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли», — написал на своей странице в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

По его словам, смысл проекта заключается в том, чтобы биометрические данные россиян обрабатывались в установленном порядке, а не произвольно.

Ранее жителей России предупредили о возможном закрытии всех визовых центров на территории страны. Это может произойти из-за введения обязательной аккредитации предприятий, которые управляют этими центрами.