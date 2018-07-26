Ещё
В СФ назвали плюсы закона о визовых центрах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СФ назвали плюсы закона о визовых центрах 

News.ru 1 час назад
Законопроект, направленный на обязательную аккредитацию визовых центров, должен способствовать развитию сферы туризма. Права путешественников будут защищены от недобросовестных производителей подобных услуг, считает один из авторов инициативы.
«Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли», — написал на своей странице в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его словам, смысл проекта заключается в том, чтобы биометрические данные россиян обрабатывались в установленном порядке, а не произвольно.
Ранее жителей России предупредили о возможном закрытии всех визовых центров на территории страны. Это может произойти из-за введения обязательной аккредитации предприятий, которые управляют этими центрами.
На сегодняшний день в России функционируют всего шесть подобных компаний. Согласно новой инициативе, их должен аккредитовывать МИД страны. Однако критерии, позволяющие получить одобрение дипломатического ведомства, на данный момент являются неосуществимыми, полагают эксперты.
News.ru: последние новости
Иран точит ракеты на Трампа В России могут закрыться все визовые центры Потапова раскритиковала игру соперницы из Болгарии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан132
Умер Игорь Беляев7
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня22
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу202
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона14
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение