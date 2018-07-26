В Госдуме назвали обвинения России в кибершпионаже русофобской истерией 

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обвинение США к спецслужбам РФ по экономическому шпионажу в киберпространстве является продолжением очередной русофобской истерии, вызванной болезненным процессом изменений внутренней политики США по отношению к России, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее в четверг правительство США представило доклад, где обвинило спецслужбы РФ в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.
"Мне кажется, это продолжение очередной русофобской истерии, которая вызвана болезненным процессом трансформации внутренней политики США по отношению к России", — сказал РИА Новости Морозов.