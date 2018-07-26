В Госдуме назвали обвинения России в кибершпионаже русофобской истерией

Ранее в четверг правительство США представило доклад, где обвинило спецслужбы РФ в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.

"Мне кажется, это продолжение очередной русофобской истерии, которая вызвана болезненным процессом трансформации внутренней политики США по отношению к России", — сказал РИА Новости Морозов.