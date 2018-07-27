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Калининградцы убрались на Летнем озере
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Калининградцы убрались на Летнем озере 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня на Летнем озере волонтёры и неравнодушные жители района провели субботник. В рамках всероссийской акции «Вода России» они вычистили канал, который соединяет озёра Летнее и Зимнее. Привели в порядок и береговые полосы. Там рабочие скосили сорняки и выбросили мусор. На очереди парк Южный. Там субботник проведут уже на следующей неделе. Преображения ждёт и Ялтинский пруд на Московском проспекте. Берег возле него вычистят 7 августа.
Юрий Егоров, начальник управления благоустройства и экологии администрации Калининграда:
— У нас на территории Калининграда более 80 водоёмов, 46 вот таких каналов, озёр, нам нужно всё привести в надлежащее состояние. Просто так в воду ничего не попадает. Это жизнедеятельность человека. Мы будем стараться привлечь общественные организации, экологические организации, чтобы совместно работать.
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