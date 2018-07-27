Как изменится Летнее озеро после благоустройства

Рыбацкий причал, велодорожка, игровые площадки и сцена для выступления местных творческих коллективов. Власти города готовятся выбрать подрядчика, который займётся благоустройством территории возле Летнего озера. К работам планируют приступить уже в сентябре этого года после завершения аукциона.

— Пока это единственная детская площадка на всём Летнем озере. Но вскоре на территории появится современный игровой комплекс с резиновым травмобезопасным покрытием. Приходить на новую площадку смогут детишки разных возрастов.

Для мам с колясками сделают удобные спуски к воде. Здесь на берегу оборудуют красивую зону отдыха, где желающие смогут любоваться озёрной гладью. Марина Нужонкова любит приходить сюда с маленьким Матвеем, чтобы покормить уток.

— Конечно, с удовольствием, здесь, наверное, единственное место, где можно с детьми погулять, позагорать, пикник устроить, чтобы, если нет времени ехать на море, то здесь мы с радостью сюда приходим и отдыхаем, гуляем.

Для любителей покрутить педали по периметру водоёма сделают велосипедную дорожку. Преобразится и прогулочная зона. На набережной появится больше удобных скамеек и фонарей. Отдельный маршрут предусмотрен для скандинавской ходьбы. Разбитые дороги и мост приведут в порядок. А ещё сделают рыбацкий причал. Чтобы выбрать подрядчика для преображения Летнего озера, в августе администрация Калининграда проведёт аукцион.

Юрий Кондратьев , заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда:

— Крайний срок в начале сентября должен уже приступить подрядчик к работам. Объём работ достаточно большой, но мы хотим, и я так планирую, что уже в течение трёх месяцев эти работы будут завершены.

На воплощение идей, которые, кстати, предлагали и сами жители так называемого Балтрайона, выделено более 55 миллионов рублей. Благоустраивать общественную зону будут по муниципальной программе «Формирование современной городской среды».