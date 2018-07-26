В роддоме Соколиной горы расскажут о преимуществах вертикальных родов

Открытое занятие пройдет в рамках Дня открытых дверей, который состоится в Городской клинической больнице № 36 имени Ф. И. Иноземцева в следующий вторник, 31 июля.

Посетители смогут осмотреть помещения роддома, проконсультироваться о правилах приема рожениц и условиях их пребывания. Заместитель главного врача больницы № 36, профессор Сергей Апресян проведет открытое занятие, к которому смогут присоединиться все желающие. В ходе познавательной лекции слушатели узнают, в чем особенности и ключевые преимущества вертикальных родов.

Отметим, для участия в Дне открытых дверей необходима предварительная запись. Точное время начала мероприятия, а также условия участия можно узнать по телефону: + (499) 166-97-41. Адрес: улица Фортунатовская, д. 1, корпус 2. Сбор участников — в конференц-зале на первом этаже.

Фото: предоставлено ГКБ № 36 имени Ф. И. Иноземцева.