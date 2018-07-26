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«Безопасность на безупречном уровне»: Воробьев оценил проведение ЧМ
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«Безопасность на безупречном уровне»: Воробьев оценил проведение ЧМ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Андрей Воробьев высоко оценил уровень обеспечения безопасности во время ЧМ в Подмосковье.
Во время встречи губернатора Московской области с правоохранительными органами, прошедшей в Красногорске, Андрей Воробьев подчеркнул, что чемпионат мира был проведен безупречно, в том числе и с точки зрения безопасности. Об этом сообщил телеканал «360».
На время ЧМ полиция работала в усиленном режиме. На территории Подмосковья побывали около 1,5 миллиона туристов. Болельщики имели возможность посещать открытые тренировки команд-участниц. Андрей Воробьев высказал слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов за их работу.
Глава Подмосковья выразил пожелание, чтобы во время выборов, которые состоятся 9 сентября в Единый день голосования, сотрудники полиции также отработали качественно. Андрей Воробьев сделал особый акцент на том, что 9 сентября — день, когда обеспечивается и безопасность, и максимальная открытость.
"Каждый избирательный участок будет оборудован камерами, наша задача — подготовиться и качественно, открыто провести Единый день голосования", — отметил Андрей Воробьев.
Выборы губернатора Московской области состоятся во второе воскресенье сентября. На территории региона будет работать 4,2 тысячи участков.
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