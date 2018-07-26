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Депутат внес проект об обязанности госкомпаний отчислять на дивиденды не менее 50% прибыли
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Депутат внес проект об обязанности госкомпаний отчислять на дивиденды не менее 50% прибыли 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Депутат Владимир Сысоев (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет обязанность госкомпаний направлять не менее 50% своей прибыли на выплату дивидендов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ дополняет закон об акционерных обществах статьей, определяющей особенности определения размера дивидендов АО, акции которых находятся в федеральной собственности. На дивиденды они должны будут направлять не менее 50% чистой прибыли (без учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке акций их дочерних обществ и относящегося к ним налога на прибыль), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, или 50% чистой прибыли, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности.
Аналогичный подход предусмотрен и для субъектов естественных монополий, но для них есть еще один вариант. Они могут направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, учтенной ФАС при утверждении их тарифа. Одновременно устанавливается, что чистая прибыль подобных АО, не распределенная на финансирование инвестпроектов и иные цели, направляется на выплату дивидендов. Помимо этого, проект обязывает федеральные унитарные госпредприятия направлять в бюджет не менее 50% чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.
"Законопроект разработан в целях совершенствования управления находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и формирования доходов федерального бюджета. … По оценкам Минфина России, 50%-ные выплаты принесут в 2017-2019 годах дополнительно 675 миллиардов рублей", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Сысоев напоминает, что предлагаемой им распределение было установлено распоряжением правительства в 2016 году, однако кабмин своим решением может установить иной размер дивидендов. Кроме того, существует возможность снижения дивидендной базы за счет необходимости расширения инвестиционных программ компаний.
"До настоящего времени акт правительства РФ об обязательной выплате 50% прибыли на дивиденды не принят, и такой размер носит рекомендательный характер. В связи с этим, по оценкам Счетной палаты РФ, федеральный бюджет в 2018 году недополучит дивидендов госкомпаний на сумму 43,2 миллиарда рублей", — также отмечает Сысоев.
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