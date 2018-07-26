Депутат внес проект об обязанности госкомпаний отчислять на дивиденды не менее 50% прибыли

МОСКВА , 26 июл /ПРАЙМ/. Депутат Владимир Сысоев ЛДПР ) внес в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет обязанность госкомпаний направлять не менее 50% своей прибыли на выплату дивидендов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ дополняет закон об акционерных обществах статьей, определяющей особенности определения размера дивидендов АО, акции которых находятся в федеральной собственности. На дивиденды они должны будут направлять не менее 50% чистой прибыли (без учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке акций их дочерних обществ и относящегося к ним налога на прибыль), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, или 50% чистой прибыли, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности.

Аналогичный подход предусмотрен и для субъектов естественных монополий, но для них есть еще один вариант. Они могут направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, учтенной ФАС при утверждении их тарифа. Одновременно устанавливается, что чистая прибыль подобных АО, не распределенная на финансирование инвестпроектов и иные цели, направляется на выплату дивидендов. Помимо этого, проект обязывает федеральные унитарные госпредприятия направлять в бюджет не менее 50% чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.

"Законопроект разработан в целях совершенствования управления находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и формирования доходов федерального бюджета. … По оценкам Минфина России , 50%-ные выплаты принесут в 2017-2019 годах дополнительно 675 миллиардов рублей", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сысоев напоминает, что предлагаемой им распределение было установлено распоряжением правительства в 2016 году, однако кабмин своим решением может установить иной размер дивидендов. Кроме того, существует возможность снижения дивидендной базы за счет необходимости расширения инвестиционных программ компаний.