РАО подало в суд на организаторов «Нашествия»

Российское авторское общество (РАО) обратилось в суд с иском на 7 млн рублей к организаторам «Нашествия», обвинив тех в значительной недоплате создателям музыкальных произведений, исполненных на этом рок-фестивале в 2017 году.

Ответчиком по исковому заявлению выступает ООО «Современные телерадиовещательные технологии и комплексы» (СТТК), которое занималось проведением мероприятия.

По словам представителей РАО, в 2017 году организаторы «Нашествия» выплатили обществу 884 тыс. 330 рублей авторского вознаграждения, указав при этом, что было продано в общей сложности 7158 билетов.

«Однако на официальном сайте «Нашествия» и сайте МВД Тверской области указано, что фестиваль посетили более 200 тыс. зрителей», — приводит ТАСС сообщение организации.

В РАО рассчитали ставки вознаграждения, помножив 100 тыс. билетов на минимальную цену билета (1 тыс. 650 рублей), которую указал организатор. В результате была получена минимальная сумма валового сбора — 165 млн рублей. Таким образом, авторское вознаграждение в размере 5% составило 8 млн 250 тыс. рублей. Исходя из этих данных недоплата в РАО составила 7 млн 365 тыс. 670 рублей.

При этом обращение в судебную инстанцию в организации назвали «крайней мерой», пояснив, что организаторов «Нашествия» уведомляли о необходимости перерасчета суммы вознаграждения на протяжении года. Крайнее обращение датируется 8 февраля 2018 года.

В РАО утверждают, что никакой реакции со стороны СТТК не последовало, пишет агентство. В итоге 20 марта 2018 года РАО обратилось в Арбитражный суд города Москвы

Ранее от выступления на рок-фестивале, который должен пройти в Большом Завидово в Тверской области с 3 по 5 августа, отказались группы «Порнофильмы» и «Элизиум», а также певица Монеточка. Причиной стало сотрудничество организаторов «Нашествия» с Минобороны РФ . К бойкоту фестиваля также присоединились группы «Йорш», Distemper и «Пошлая Молли».

В связи с этим в соцсетях напомнили, что «Элизиум» и «Порнофильмы» выступали на украинском концерте «Файне місто», где был организован сбор денег так называемым бойцам АТО.

В свою очередь лидер «Тараканов» осудил организаторов «Нашествия».