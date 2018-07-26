В Минюсте считают, что Россия готова бороться с пытками в колониях

Гальперин возглавлял российскую делегацию РФ на 64-й сессии Комитета против пыток, рассмотревшего 25-26 июля в Женеве шестой периодический доклад России. Комитет, состоящий из 10 независимых экспертов, интересовала, в частности, ситуация в ярославской колонии №1, где был избит заключенный Евгений Макаров . Видео, где Макарова пытают, опубликовала "Новая газета" , после этого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники инцидента установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии, на данный момент известно о семи задержанных, шестеро из них арестованы.

"Нас об этом спрашивали на заседании. Мы считаем, что реакция на это (избиение заключенного — прим. ТАСС) следственных органов, включая задержания и проверки, а также реакция ФСИН России , инициировавшей проверки по всем колониям, как раз показывает, что у Российской Федерации есть решимость бороться с пытками", — сказал Гальперин российским журналистам, подводя итоги рассмотрения доклада РФ По словам замглавы Минюста, на сессии «никакого особого критического настроя» в отношении России он «не почувствовал». «Думаю, что, в принципе, в такой же атмосфере проходит защита [доклада] любого государства», — отметил он. Рекомендации Комитета по российскому докладу, как ожидается, будут опубликованы в начале августа. «Мы эти рекомендации изучим и будем реализовывать», — сказал Гальперин.

Замминистра также отметил, что Россия позитивно воспринимает формат работы в рамках конвенции.

Комитет против пыток, созданный 1 января 1987 года, наблюдает за выполнением государствами-участниками Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Одной из основных его функций является проверка отчетов государств об исполнении обязательств по конвенции. Кроме того, он рассматривает жалобы государств и частных лиц на нарушение странами-участницами положений этого документа.