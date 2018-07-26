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Принципы «бережливой поликлиники» внедрят в пяти медучреждениях Самарской области
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Принципы «бережливой поликлиники» внедрят в пяти медучреждениях Самарской области 

Волга Ньюс 1 час назад
Во время обсуждения вопроса модернизации системы здравоохранения в регионе Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас колоссальное внимание, в том числе, на федеральном уровне уделяется так называемому «первичному звену», то есть поликлиникам.
"У нас сегодня достаточно высокий уровень неудовлетворенности предоставлением медицинских услуг. И это при том, какие деньги вкладываются в здравоохранение — в постройку новых лечебных учреждений, в их оснащение высокотехнологичным оборудованием, в ремонт помещений", — отметил врио губернатора и добавил, что одним из ключевых факторов в этом являются как раз поликлиники.
В решении этой проблемы как раз может помочь реализация в медучреждениях первичного звена проекта «Бережливая поликлиника», цель которого — модернизировать работу в них так, чтобы люди могли получать помощь быстро и без очередей. В рамках проекта, в частности, ведется работа по автоматизации ряда процессов и за счет этого сокращения времени, которое врачи тратят на так называемую «бумажную работу». Это даст возможность врачам больше времени уделять пациенту, сократит очереди и повысит качество лечения.
Также программа предусматривает такие моменты, как обустройство отдельных входов в поликлинику для здоровых и больных людей, их отдельный прием, оптимизацию работы регистратуры.
"Это все имеет значение. Ведь это качественная организация медицинского процесса и управление им. Так, не вкладывая значительные средства, мы можем добиться значительного улучшения качества предоставляемых услуг. И внимание к первичному звену сегодня первостепенное как в регионе, так и в РФ", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В рамках внедрения принципов «бережливости» в пяти поликлиниках Самарская область сможет набраться опыта, посоветоваться с людьми и изучить показатели. При этом глава региона подчеркнул, что в эффективности этой системы не сомневается.
Конечно, реализацией проекта «Бережливая поликлиника» работа не ограничивается. Так, в медучреждения региона закупается высокотехнологичное оборудование, в рамках государственно-частного партнерства открываются современные медицинские центры, оборудованные по последнему слову техники.
Кстати, в части реализации проектов в рамках ГЧП Самарская область занимается лидерские позиции в РФ, и во многом этого удалось добиться благодаря отрасли здравоохранения. Только за первое полугодие в регионе открыто два ПЭТ-центра ядерной онкологии, госпиталь «Мать и дитя», три отделения гемодиализа, клиника реабилитационной медицины. И все это в рамках ГЧП.
"Это значит, что мы экономим на капитальных затратах, не тратим деньги на строительство зданий, на приобретение оборудования. Мы фактически покупаем услугу, а эти деньги тратит инвестор, — рассказал Дмитрий Азаров. — А человек тем временем имеет возможность получать высокотехнологичные услуги в частных клиниках. Это то, что нужно. Это искомая модель. Мы делаем доступной любую клинику — самую современную, самую прогрессивную".
Одним из пока не завершенных, но очень важных для региона объектов, строящихся в рамках ГЧП является новый кардиоцентр. По словам главы региона, эту ситуацию он обсуждал с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой во время ее визита в Самарскую область на этой неделе.
"Мы точно найдем решение и этой задачи. Новый кардиоцентр нашему региону крайне нужен. И, конечно, здание с такой высокой степенью готовности должно быть доведено до ума, должно служить людям", — подытожил Дмитрий Азаров.
Также с федеральным министром здравоохранения, по словам главы региона, были достигнуты предварительные договоренности о размещении на базе медгородка ВАЗа в Тольятти онкологического центра на 300 коек.
"Мы должны сейчас очень быстро завершить работу и отправить соответствующую заявку в Минздрав РФ. Предварительную поддержку от министра по этой задаче мы уже получили, и я надеюсь, что и в Тольятти появится самый современный центр", — заметил Дмитрий Азаров, добавив, что Самарский онкоцентр получил самую высокую оценку от Вероники Скворцовой как учреждение очень высокого уровня и в части медицинского оборудования, и в части квалификации врачей.
Кстати, Самарский онкологический центр, по словам главы региона, сертифицируется по международным стандартам для медицинского туризма, в том числе, в Европе.
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