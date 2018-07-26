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Дом Канта под Черняховском откроют в первой декаде августа
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Дом Канта под Черняховском откроют в первой декаде августа 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Дом Канта в п. Веселовка будет открыт для посетителей в первых числах августа. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил глава администрации Черняховского городского округа Сергей Булычев.
По словам Булычева, реставрационные работы в музейном здании завершены. Открытие планируется в первой декаде августа.
“Готовность объекта фактически стопроцентная. Сейчас ведутся работы по приведению в порядок прилегающей территории. Это первая очередь строительства целого комплекса. В дальнейшем здесь появятся гостиница и другие здания”, — рассказал глава администрации округа.
В домике пастора в селении Юдшен (ныне посёлок Веселовка) несколько лет жил и работал Иммануил Кант. Этот дом стал первым местом пребывания философа за пределами Кёнигсберга, куда его пригласил местный священник для обучения сыновей. В первоначальном виде здание не сохранилось, но в XIX веке был возведено на старом фундаменте.
К восстановлению дома Канта приступили в феврале 2017 года. Предполагается, что на территории музея появятся ещё два дома, кемпинг и «философский сад».
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