Ещё
В Чечне внедрили блокчейн в систему ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чечне внедрили блокчейн в систему ЖКХ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Чечне начинают внедрять блокчейн-технологию в систему управления услугами жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Русская планета». Предполагается, что этот метод позволит местному бюджету сэкономить до четверти расходов.
Проект реализуется в пилотном режиме: после трёх месяцев работы эксперты примут решение о его эффективности.
Благодаря инновационной технологии жители смогут в любое время посмотреть на историю зачисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что в будущем при помощи блокчейн-технологии также можно будет упростить процесс снятия показателей счётчиков и проводить опросы среди граждан.
Параллельно в Чеченской республике тестируют и цифровую технологию применительно к аренде муниципальных объектов.
Парламентская газета: последние новости
Госдума утвердит график правительственных часов на осеннюю сессию В Краснодаре затопило аэропорт и торговый центр Матвиенко: Совфед может инициировать изменения в системе ФСИН после Ярославля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан132
Умер Игорь Беляев7
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня22
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу202
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение