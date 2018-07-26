В Чечне внедрили блокчейн в систему ЖКХ

Чечне начинают внедрять блокчейн-технологию в систему управления услугами жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Русская планета». Предполагается, что этот метод позволит местному бюджету сэкономить до четверти расходов.

Проект реализуется в пилотном режиме: после трёх месяцев работы эксперты примут решение о его эффективности.

Благодаря инновационной технологии жители смогут в любое время посмотреть на историю зачисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что в будущем при помощи блокчейн-технологии также можно будет упростить процесс снятия показателей счётчиков и проводить опросы среди граждан.

Параллельно в Чеченской республике тестируют и цифровую технологию применительно к аренде муниципальных объектов.