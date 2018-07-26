Владельцы авто на еврономерах осенью будут отстаивать свои правки к законопроекту №8487 

По сообщению руководства «АвтоЕвроСила», сейчас заинтересованные общественные организации активно разрабатывают и дорабатывают законопроект №8487 о растаможке транспортных средств на еврономерах. В этом вопросе им удалось выработать общую позицию, которую они будут отстаивать осенью, когда начнет работу сессия Верховной Рады. К этому времени исправленный законопроект должен быть готов и предложен на голосование депутатам, передает AUTO-Consulting.
Основные поправки выглядят следующим образом:
В формуле расчета акциза не должен учитываться возраст автомобиля, что позволит сделать растаможку транспортных средств из Евросоюза в Украине на уровне европейских стран (30-40% от стоимости авто).
Для инвалидов войны и инвалидов I, II категории растаможка должна быть бесплатной.
Участникам боевых действий сделать льготу на растаможку в размере 50%.
Новые ставки растаможки должны распространяться на автобусы и грузовики, чтобы обеспечить безопасность пассажирских и грузовых перевозок.
Запретить торговлю со страной агрессором.
Дать возможность людям на заработках приезжать на праздники к своим семьям на транзитных условиях.
Более конкретно определить механизм снятия ограничений Евро-5 и ниже, а также распространить норму на автобусы, грузовики и т.п.
Также «АвтоЕвроСила» призывает принять участие в осенней акции протеста. «Осенью нас ждем борьба за правки…Поэтому мы вместе с депутатскими группами должны приложить все усилия, чтобы акция осенью была минимум в 5 раз больше прошлой июльской акции в Киеве», — пишет в своем обращении организация.