Владельцы авто на еврономерах осенью будут отстаивать свои правки к законопроекту №8487

По сообщению руководства «АвтоЕвроСила», сейчас заинтересованные общественные организации активно разрабатывают и дорабатывают законопроект №8487 о растаможке транспортных средств на еврономерах. В этом вопросе им удалось выработать общую позицию, которую они будут отстаивать осенью, когда начнет работу сессия Верховной Рады . К этому времени исправленный законопроект должен быть готов и предложен на голосование депутатам, передает AUTO-Consulting.

Основные поправки выглядят следующим образом:

В формуле расчета акциза не должен учитываться возраст автомобиля, что позволит сделать растаможку транспортных средств из Евросоюза Украине на уровне европейских стран (30-40% от стоимости авто).

Для инвалидов войны и инвалидов I, II категории растаможка должна быть бесплатной.

Участникам боевых действий сделать льготу на растаможку в размере 50%.

Новые ставки растаможки должны распространяться на автобусы и грузовики, чтобы обеспечить безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Запретить торговлю со страной агрессором.

Дать возможность людям на заработках приезжать на праздники к своим семьям на транзитных условиях.

Более конкретно определить механизм снятия ограничений Евро-5 и ниже, а также распространить норму на автобусы, грузовики и т.п.

Также «АвтоЕвроСила» призывает принять участие в осенней акции протеста. «Осенью нас ждем борьба за правки…Поэтому мы вместе с депутатскими группами должны приложить все усилия, чтобы акция осенью была минимум в 5 раз больше прошлой июльской акции в Киеве», — пишет в своем обращении организация.