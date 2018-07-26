Ещё
Проект Илона Маска — поезд со скоростью 1200 км/час, предлагают пустить из столицы в Тверь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект Илона Маска — поезд со скоростью 1200 км/час, предлагают пустить из столицы в Тверь 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) предлагают московским властям подумать и над «визионерскими инициативами».
Среди таких мер — создание квартала с воздушными такси и беспилотными автомобилями, внедрение в нем «изолированной климатической зоны», а также запуск поезда Hyperloop до ближайших регионов, который поможет превратить столицу в 30-миллионную агломерацию. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад «Исследование конкурентоспособности Москвы в сфере новой экономики».
По мнению BCG, московскую агломерацию следует расширить за счет строительства Hyperloop до крупных городов соседних областей, например, до Твери, Владимира и Калуги.
Hyperloop представляет собой транспортную систему, состоящую из стальных труб, внутри которых поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке перемещается со скоростью 1200 км/ч. Этот проект придумал глава SpaceX Илон Маск. При его внедрении в Москве и соседних регионах население столичной агломерации, составляющее, по данным на этот год, 16,9 млн человек, увеличится до 30 млн  Эти исследования проводились по заказу Правительства Москвы.
tvernews.ru: последние новости
Стала известна причина смерти двух хаски в багажнике брошенной машины: никакого яда не было В Твери молодой мужчина ушел на работу и пропал Под Тверью найдено тело высокопоставленного работника завода "Центросвармаш"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан132
Умер Игорь Беляев7
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня22
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу202
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение