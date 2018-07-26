Эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) предлагают московским властям подумать и над «визионерскими инициативами».
Среди таких мер — создание квартала с воздушными такси и беспилотными автомобилями, внедрение в нем «изолированной климатической зоны», а также запуск поезда Hyperloop до ближайших регионов, который поможет превратить столицу в 30-миллионную агломерацию. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад «Исследование конкурентоспособности Москвы в сфере новой экономики».
По мнению BCG, московскую агломерацию следует расширить за счет строительства Hyperloop до крупных городов соседних областей, например, до Твери, Владимира и Калуги.
Hyperloop представляет собой транспортную систему, состоящую из стальных труб, внутри которых поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке перемещается со скоростью 1200 км/ч. Этот проект придумал глава SpaceX Илон Маск. При его внедрении в Москве и соседних регионах население столичной агломерации, составляющее, по данным на этот год, 16,9 млн человек, увеличится до 30 млн Эти исследования проводились по заказу Правительства Москвы.