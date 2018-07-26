В Измайловском парке откроется «Шатер здоровья»

На площадке, которая будет работать 28 и 29 июля, выступят с лекцией сотрудники Городской поликлиники № 191.

Сотрудники медицинского учреждения расскажут посетителям о том, какую реальную угрозу для здоровья несет курение, проконсультируют и дадут эффективные рекомендации по избавлению от этой вредной привычки. Лекция «Правда о курении» пройдет на аллее Больного круга, 7.

«Шатер здоровья» будет функционировать в рамках реализации проекта «Московское здоровое лето». Программа будет действительно насыщенной: можно будет получить рекомендации и послушать лекции педиатров, психологов, специалистов по спортивной медицине и отоларингологов. Кроме того, все желающие смогут принять участие в уроках по оказанию первой помощи и формированию здорового образа жизни.

Фото: предоставлено Измайловским парком культуры и отдыха.