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В Совфеде назвали фейком обвинения РФ в кибершпионаже
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В Совфеде назвали фейком обвинения РФ в кибершпионаже 

Российская Газета 1 час назад
Озвученные Белым домом обвинения в адрес России в экономическом шпионаже в киберпространстве — фейк, убежден первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
"Я думаю, что это все-таки фейковая информация. Современные технологии почерпнуть из Интернета нельзя. В лучшем случае — только принцип", — передает РИА Новости слова сенатора.
Напомним, что днем 26 июля в Белом доме был озвучен доклад, где обвинило спецслужбы РФ в «агрессивном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве. Калашников назвал этот доклад «одним из вариантов гибридной войны, которая разворачивается между США и РФ».
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