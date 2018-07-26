В Кемеровской области отреставрируют наскальные рисунки

Кемеровской области специалисты приступили к реставрации древних наскальных изображений, передаёт в четверг ОТР.

Около трёхсот таких рисунков было обнаружено в Яшкинском заповеднике. До наших дней сохранились зарисовки древних людей, птиц и животных. Возраст самого древнего изображения превышает 4 тысячи лет.

Учёные отмечают, что из-за действия внешних факторов, в первую очередь погодных условий, уникальные памятники истории находятся под угрозой исчезновения. Дело в том, что со временем на камнях образуется грибок, который разрушает наскальные изображения.

Эксперты намерены завершить восстановительные работы уже к середине августа.