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В Кемеровской области отреставрируют наскальные рисунки
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В Кемеровской области отреставрируют наскальные рисунки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Кемеровской области специалисты приступили к реставрации древних наскальных изображений, передаёт в четверг ОТР.
Около трёхсот таких рисунков было обнаружено в Яшкинском заповеднике. До наших дней сохранились зарисовки древних людей, птиц и животных. Возраст самого древнего изображения превышает 4 тысячи лет.
Учёные отмечают, что из-за действия внешних факторов, в первую очередь погодных условий, уникальные памятники истории находятся под угрозой исчезновения. Дело в том, что со временем на камнях образуется грибок, который разрушает наскальные изображения.
Эксперты намерены завершить восстановительные работы уже к середине августа.
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