«Слово — и зарежу!» Свидетели убийства в Касимове 14 лет скрывали правду

Есть убийца, нет улик

28 ноября 2002 года в Касимове в одной из квартир дома №49 по улице Советской обнаружили труп 43-летней Анны Мирюковой (фамилия изменена). Тело женщины лежало на кровати и было прикрыто одеялом. Прибывшие на место следователи зафиксировали множественные колото-резаные раны на груди, лице и ногах, а на шее след от удушья.

«Следователь районной прокуратуры допросил всех лиц, которые накануне были в гостях у хозяйки квартиры и выпивали, определил для себя даже потенциального подозреваемого, 48-летнего Геннадия Крупина. Он был последний, кто с ней общался, — рассказывает и.о. руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Иван Трибунько. — Но признательных показаний от мужчины не было, как не было и каких-то конкретных улик против него. Здесь нужно понимать, что очень многие вещественные доказательства в то время получить было просто физически невозможно. Те же генетические исследования, например, просто не проводились». В результате преступление так и осталось нераскрытым.

«Слава богу, вы пришли!»

В 2016 году материалы приостановленного уголовного дела поступили в отдел криминалистики Следственного управления.

«Спустя 14 лет, вернувшись к изучению дела, просмотрели все вещдоки, какие оставались, но получить какую-ту дополнительную информацию с их помощью не удалось, — продолжает Иван Владимирович. — Однако подозрение всё так же падало на того самого Крупина. Поручили оперативникам, чтобы они его разыскали, но незадолго до этого, 19 августа 2016 года, он умирает от острой сердечной недостаточности».

Когда следователи приехали, чтобы пообщаться со свидетелями, указанными в материалах дела, те буквально с порога заявили: «Слава богу, вы пришли!» Оказалось, что на протяжении всех этих 14 лет они были под жутким давлением Крупина. Они все знали, что женщину зарезал именно он, но никто не из них не осмеливался сообщить об этом. Убийца прямо предупреждал их: «Хоть слово — зарежу!»

«Они реально все эти годы ждали, когда он умрет, чтобы рассказать всю правду, — говорит Иван Трибунько, — хотя на момент первоначального следствия упрямо твердили: «Ничего не знаем», «Он был с нами». Фактически они ему искусственно создавали алиби. Кроме того, для некоторых из них подозреваемый являлся близким человеком, и они вправе были не свидетельствовать против него. Да и страх за собственную жизнь сыграл свою роль».

Признание свидетеля

Основным свидетелем по делу была пожилая женщина, сожительница Крупина. На момент убийства ей было 72 года. Спустя 14 лет она вспомнила, что в тот ноябрьский вечер 2002 года вместе с Крупиным была в гостях у Мирюковой. Все были пьяны. Хозяйка куда-то уходила, возвращалась, снова выпивали.

«Потом я ушла к себе, — говорит женщина. — а Крупин оставался там. Через несколько часов он вернулся. Мы кушали, смотрели телевизор. А на следующий день мы с ним пошли к ней в гости. Увидели сильный беспорядок в квартире, а на кровати труп под одеялом».

Крупин сразу всё рассказал женщине. По его словам, когда он с Мирюковой остались вдвоем, то та якобы хотела вступить с ним в половую связь, но он отказал. Началась ссора, драка. Он бросил собутыльницу на кровать, схватил стамеску и фактически искромсал женщину.

В настоящее время уголовное дело по факту убийства женщины прекращено в связи со смертью подозреваемого.