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Апелляционный суд 8 августа рассмотрит жалобу Danone по штрафам Россельхознадзора
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Апелляционный суд 8 августа рассмотрит жалобу Danone по штрафам Россельхознадзора 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 8 августа рассмотрит апелляцию АО «Данон Россия» (российская «дочка» Danone) на судебное решение, подтвердившее законность наложения Россельхознадзором штрафа на компанию после обнаружения антибиотиков в молоке «Простоквашино». Об этом говорится в материалах суда.
В декабре 2017 года Россельхознадзор сообщил, что обнаружил в молоке «Простоквашино» волгоградского филиала Danone антибиотики тетрациклиновой группы и наложил на предприятие два штрафа в размере 10 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Danone отрицал использование антибиотиков при производстве продукции и подал на ведомство в суд. В начале июня Арбитражный суд Волгоградской области поддержал Россельхознадзор в споре с Danone. В июне компания приняла решение об оспаривании судебного решения.
Группа Danone владеет 17 предприятиями в России. Количество персонала составляет более 10 тыс. человек. В России компания представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты, детское питание, специализированное питание, вода. Компания производит продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма» и другие.
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