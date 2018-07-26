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В «Орленке» открылась юнармейская смена, участниками которой станут более 100 ребят
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В «Орленке» открылась юнармейская смена, участниками которой станут более 100 ребят 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Смена «Юнармеец» — новый совместный проект движения «Юнармия» и Всероссийского детского центра, организованный при поддержке Министерства обороны и Министерства просвещения Российской Федерации.
25 июля в «Орленке» стартовала смена «Юнармеец» — новый совместный проект движения «Юнармия» и Всероссийского детского центра, организованный при поддержке Министерства обороны и Министерства просвещения Российской Федерации.
В церемонии открытия смены приняли участие начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ полковник Михаил Барышев, заместитель Министра просвещения России Ирина Потехина, руководитель аппарата Главного штаба «Юнармии» Елена Слесаренко и директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.
В торжественной обстановке полковник Михаил Барышев передал первым участникам смены юнармейское знамя — традиционный символ лагерной смены.
«Юнармеец» — палаточный лагерь с военным укладом и своими традициями. Для ребят подготовлена увлекательная программа, которая, прежде всего, направлена на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений.
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