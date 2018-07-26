В «Орленке» открылась юнармейская смена, участниками которой станут более 100 ребят

25 июля в «Орленке» стартовала смена «Юнармеец» — новый совместный проект движения «Юнармия» и Всероссийского детского центра, организованный при поддержке Министерства обороны и Министерства просвещения Российской Федерации.

В торжественной обстановке полковник Михаил Барышев передал первым участникам смены юнармейское знамя — традиционный символ лагерной смены.

«Юнармеец» — палаточный лагерь с военным укладом и своими традициями. Для ребят подготовлена увлекательная программа, которая, прежде всего, направлена на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений.