Депутаты всех уровней провели встречу с москвичами в новом формате

Депутаты федерального, городского и муниципального уровня в четверг провели встречу с жителями ЮВО Москвы в парке рядом с метро «Люблино». Приём граждан проводился в таком формате впервые, его идея принадлежит зампредседателя Госдумы , депутату от Люблинского одномандатного округа Петру Толстому

«Люблино — это хороший район, хорошие люди и куча проблем, которые есть у всех. И сегодня у нас особенный день, потому что мы все вместе решили взяться за их решение — и депутаты муниципальные, и депутат от Люблино Московской городской думы Инна Святенко , и я как депутат-одномандатник, избранный в Госдуму от этого округа. Это направлено на обеспечение прав москвичей и на то, чтобы хоть какая-то часть проблем сдвинулась с места«, — рассказал Толстой в ходе встречи о новом формате, вырвавшись на пару минут к журналистам.

Прием граждан проводился в парке рядом с метро «Люблино» прямо между детской площадкой-замком, сделанной в виде Московского Кремля, и футбольным полем, откуда доносились азартные возгласы игроков. Депутаты расположились в палатках и приглашали всех записавшихся жителей, а их было немало — вереница новых желающих задать вопрос не иссякала.

«Вопросы, с которыми приходят, разные: от грядущих изменений в пенсионной системе до проблем, связанных со строительством в районе, благоустройством. Есть потребность в том, чтобы городские власти учитывали мнение жителей в своих планах. Мы обсуждаем с ними, как сделать этот механизм более эффективным», — рассказал Толстой.

К примеру, на встречу пришла инициативная группа из 20 человек, требующая сохранить сквер под их домом, который собираются вырубить под строительство торгово-развлекательного центра. Публичные слушания по этому поводу провели еще в 2010 году, но по-тихому, чтобы жители дома заранее не узнали о весёлом соседстве. Сейчас застройщики приступили к выполнению своих планов, и люди не хотят остаться без своего зелёного уголка, загороженными от солнечного света махиной торгового центра.

«Никто нас на слушания не пригласил, никаких объявлений не висело. И нам нужен парк, который мы возводили своими руками, сажали и поливали там деревья», — рассказал житель дома Вячеслав Васильевич.

«Да, я хорошо знаю это место, — откликнулся на проблему депутат Госдумы Пётр Толстой. — Собирайте подписи, делайте коллективное обращение от лица жильцов на имя главы управы и на меня. Как только я получу обращение, я напишу запрос на имя мэра и прокурора города: пусть проверяют законность проведения стройки». Он также добавил, что если у жильцов будет солидарная позиция, то никто против них не пойдёт, а пока же Толстой пообещал не допустить возобновления строительства до выяснения вопроса.

Депутат напомнил, что можно попробовать договориться с инвестором о переносе места строительства или другом пути, который всех устроит, а ещё посоветовал жителям действовать через портал «Активный гражданин». «Чем больше придёт обращений, тем большее значение придадут этому вопросу в мэрии Москвы », — поделился он своим опытом.

Взяли проблему на контроль и городские, и муниципальные депутаты во главе с председателем Совета муниципального округа Юрием Андриановым . Они также одобрили новый формат приема граждан. «В таком режиме мы людям сразу говорим, куда лучше обратиться, чтобы их вопросы решались эффективно», — сказала Инна Святенко.

Объединённые встречи обязательно продолжат, если жителям будет удобна такая система отклика на их чаяния, пообещал Пётр Толстой.