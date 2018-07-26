На международном конкурсе «Суворовский натиск» Россию представит самая молодая команда

Средний возраст участников команды составляет 20 лет. Это, прежде всего, связано с участием в состязаниях двух курсантских экипажей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

На международном конкурсе «Суворовский натиск» Россия представит самую молодую команду. Средний возраст участников составляет 20 лет. Это, прежде всего, связано с участием в состязаниях двух курсантских экипажей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

В рамках Армейских международных игр-2018 на полигоне Корла выступят курсантские команды двух вузов Минобороны России . Будущие офицеры представят в Китае Вооруженные Силы Российской Федерации на конкурсах «Чистое небо» и «Суворовский натиск».

Курсанты будут соревноваться с военнослужащими из других армий мира в мастерстве экстремального вождения бронетехники по пересеченной местности и огневой подготовке. Каждое из состязаний предусматривает выполнение свыше 20 нормативов.

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища проведут около месяца на территории КНР.

Курсантские команды стали победителями всеармейских конкурсов.

Армейские международные игры на территории Китая пройдут с 29 июля по 11 августа.