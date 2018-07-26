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Сватковский стал зарегистрированным кандидатом на довыборах в Госдуму РФ
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Сватковский стал зарегистрированным кандидатом на довыборах в Госдуму РФ 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Удостоверение кандидата на довыборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва получил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский в четверг, 26 июля, в ходе заседания областной избирательной комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба НРО «Единая Россия».
Напомним, Сватковский стал победителем предварительного голосования «Единой России» по довыборам в нижнюю палату Российского парламента.
«Сегодня важный день для меня: я официально стал зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы — а, значит, впереди серьезная избирательная кампания, — заявил Дмитрий Сватковский. — Хочу отметить, что, несмотря на это, моя текущая работа не останавливается: я продолжу исполнять возложенные на меня должностные обязанности, продолжу решать задачи, поставленные передо мной губернатором».
Сватковский отметил, что планирует брать отпуск только на время агитационных мероприятий.
«Победителем выборов станет тот, кто сможет доказать людям свою работоспособность, свое умение и готовность эффективно отстаивать интересы Нижегородской области на уровне федеральной власти», — заключил Сватковский.
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