Кандидат в мэры Москвы В. Кумин обсудил с жителями Бутырского района вопрос сохранения монорельса

«Мы сегодня с вами собрались, чтобы сделать очень важное дело: монорельс нужно сохранить любыми путями. Мы поговорили с нашими коллегами, с муниципальными депутатами, сделать это можно и нужно. У КПРФ есть двадцатилетний опыт решения таких сложных проблем.

Мы полны решимости вместе с вами отстоять монорельс. Это то, что определяет облик Москвы. Как только надо показать какую-то картинку, красивые виды Москвы, монорельс показывают в первую очередь. Как только нужно построить какую-то магистраль или какой-то дом, эти виды Москвы уже никому не нужны, все начинают руководствоваться коммерческой выгодой», — сообщил местным жителям В. Кумин.

Кандидат в мэры пообещал жителям обратиться к нынешнему мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой сохранить монорельс в Бутырском районе. «Предлагаю нам с вами сделать обращение, после этого мы попросим фракцию КПРФ выступить с официальным по этому поводу заявлением и сделать обращение фракции в Госдуму . Подпишет это председатель — Геннадий Зюганов . Мы торжественным образом отнесем его мэру Москвы и посмотрим, что он с этой ситуацией сделает», — предложил В. Кумин.

Кроме этого, жителей района волнует проблема точечной высотной застройки под видом транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), о чем В. Кумину сообщил местный житель Святослав.

«Одна из наших проблем — это ТПУ. Что такое ТПУ? Казалось бы, отличная идея. Пассажиры должны удобно пересаживаться на ТПУ между различными видами транспорта, между направлениями одного и того же вида транспорта, с линии на линию в метро. Но что происходит у нас? Слово «ТПУ» стало ругательным. Потому что за этим красивым и нужным делом скрываются точечные застройки.

У нас под окнами идет стройка порядка 10 лет под видом стройки ТПУ. Началось все с шума по ночам, который невозможно было остановить, а сейчас в наших домах сыпятся стены, потолки, перекошены двери, и это все нормально?», — возмутился Святослав.

На жалобы жителей В. Кумин ответил, что его основная задача — это остановить строительные эксперименты над Москвой. «Москва устала от бесконечных экспериментов, которые здесь демонстрируют власти. Нужно остановиться и подумать, как в Москве жить людям. Это наша основная задача на этих выборах: заставить власть остановиться, не нужно экспериментировать», — заключил В. Кумин.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.