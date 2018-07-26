Объем экспорта Новгородской области за первый квартал 2018 года вырос почти на треть

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июля. / ТАСС /. Новгородская область за первый квартал 2018 года увеличила объем экспортных поставок более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В число крупнейших внешнеэкономических партнеров региона вошли Польша Литва , сообщили в четверг в министерстве инвестиционной политики Новгородской области.

"Внешнеторговый оборот Новгородской области за январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 28,8%. При этом экспортные поставки увеличились на 31,2%", — говорится в сообщении. В министерстве также отметили, что регион стал больше экспортировать в страны дальнего зарубежья — показатель вырос на 33,1%. Поставки в страны СНГ увеличились на 7,7%.

"В десятку крупнейших государств-партнеров новгородских экспортеров вошли Литва и Польша. В первую страну уходит все больше органических соединений и древесины, тогда как республика из Центральной Европы помимо деревянных изделий стала активно закупать на Новгородчине стекло", — добавили в ведомстве.

Соединенными Штатами, Швецией и Китаем. По информации министерства, в части экспорта Новгородская область также стала плотнее сотрудничать с Бразилией