Ещё
Чистая питьевая вода в домах жителей Железнодорожного появится в конце августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая питьевая вода в домах жителей Железнодорожного появится в конце августа 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Чистую питьевую воду планируют подавать в дома микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи с 20 августа, сообщил в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
«Сегодня водопроводная система готова к подаче воды, ориентировочный срок запуска ее на город составляет 20 августа, то есть остался практически месяц, чтобы мы завершили работы со стороны железнодорожных пятого и седьмого водозаборных узлов», — сказал Хромушин в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, поручил министру обеспечить подачу чистой питьевой воды в дома Железнодорожного как можно раньше.
«Давайте мы в следующем эфире попросим вас продемонстрировать, как вы открываете задвижку. Не нужно к эфиру, нужно раньше открыть, пусть система начнет очищаться, жители очень давно ждут воду в Железнодорожном», — сказал Воробьев.
РИАМО: последние новости
Жена госпитализированного Кобзона рассказала о его состоянии Воробьев поручил разместить на вокзалах инструкции по получению транспортных льгот В Мытищах планируется изъятие участков для строительства путепровода через железную дорогу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан132
Умер Игорь Беляев7
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня22
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу202
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение