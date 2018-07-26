Чистая питьевая вода в домах жителей Железнодорожного появится в конце августа

Евгений Хромушин. Чистую питьевую воду планируют подавать в дома микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи с 20 августа, сообщил в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области

«Сегодня водопроводная система готова к подаче воды, ориентировочный срок запуска ее на город составляет 20 августа, то есть остался практически месяц, чтобы мы завершили работы со стороны железнодорожных пятого и седьмого водозаборных узлов», — сказал Хромушин в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев , в свою очередь, поручил министру обеспечить подачу чистой питьевой воды в дома Железнодорожного как можно раньше.

«Давайте мы в следующем эфире попросим вас продемонстрировать, как вы открываете задвижку. Не нужно к эфиру, нужно раньше открыть, пусть система начнет очищаться, жители очень давно ждут воду в Железнодорожном», — сказал Воробьев.