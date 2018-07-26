Депутат Мособлдумы заявил о необходимости защитить краудфандинг от мошеннических схем

Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы Тарас Ефимов , сообщил, что оборот отдельных краудфандинговых площадок может доходить до 1 миллиарда рублей и эти инвестиции никак не защищены, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Доля инвестиций, приходящихся на краудфандинг, в России растет: за 2017 год число таких инвесторов выросло до 14 миллионов человек, а этим способом для привлечения средств воспользовалась 871 организация. При этом законодательного регулирования этой области еще нет. Ефимов рассказал о том, что должно быть прописано в законе и с чего стоит начать работу над ним.

«Несмотря на то, что 22 мая Государственная дума приняла в первом чтении закон «Об альтернативных способах привлечения инвестиций», эта сфера (краудфандинг — ред.) до сих пор не урегулирована. Между тем, оборот отдельных краудфандинговых площадок может доходить до 1 миллиарда рублей. Это существенная сумма, серьезный объем инвестиций, которые практически никак не защищены», — сказал Ефимов.

В сообщении отмечается, что проблема в том, что в российском законодательстве пока нет определения краудфандинга. Что это? Частные пожертвования или это инвестиции, которые выдаются организациям или лицам под проценты, по аналогии с банковской системой? Ведь существует несколько разновидностей краудфандинга. Какого-то общего подхода к этому вопросу нет — получается, что нельзя определить сам предмет регулирования. И, как следствие, нельзя определить регулятора таких отношений.

Кроме того, отсюда же вытекает необходимость разграничить сферы регулирования: инвестиции, инициативное бюджетирование и краудфандинг. Инициативное бюджетирование — это общественное управление средствами бюджета с возможностью привлечения средств граждан.

Поэтому при разработке законодательства в сфере краудфандинга важно определить, что это такое, обозначить, что это сбор средств под определенные цели с конкретными сроками и результатами. Назначить регулятора этих отношений и, самое главное, — обеспечить защиту инвестора и его средств.

Пока сложно сказать, как именно может выглядеть итоговый законопроект, но, скорей всего, это будут нормативно-правовые акты в сфере инвестиций и финансов. Также, это должно быть федеральное законодательство.