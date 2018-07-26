Воронежцы задолжали Фонду капремонта 100 млн рублей

Коммунальщики обратились в суд. Фонд капремонта — против должников. Коммунальщики подали в суд 6,5 тыс. заявлений и исков. Они надеются таким образом собрать более 100 млн рублей. При этом не все жильцы стали дожидаться прихода судебных приставов. По данным фонда, почти 3 тыс. человек добровольно погасили долги. Тем же, кто этого не сделал, придётся ещё платить набежавшую пеню и госпошлину. А в случае, если деньги не поступят на счёт оператора в течение двух месяцев, судебные приставы могут вынести постановление о временном ограничении на выезд должника или даже взыскать его имущество.