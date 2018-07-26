На приведение в порядок муниципальных дорог Верхневолжья в этом году заложено более 1,6 млрд рублей

В этом году в программу ремонта местных дорог включено 206 объектов: 52 в Твери и 154 объекта в других муниципалитетах.

На приведение в порядок муниципальных дорог Верхневолжья в этом году заложено более 1,6 млрд рублей — свыше 76% от общего объёма дорожного фонда региона. Софинансирование из местных бюджетов — более 346 млн рублей.

В настоящее время работы завершены на 41 участке общей протяжённостью более 26 км. В частности, отремонтировано 9 объектов в Вышнем Волочке: по ул. К. Маркса, наб. Олега Матвеева, ул. М. Расковой, ул. Урицкого от пересечения с ул. Желябова, ул. Венецианова, ул. Екатерининская, Цнинская наб. и ул. Красноармейская, ул. Красная, ул. Чистякова. В Калининском районе отремонтирована часть ул. Школьная в посёлке Орша и основная дорога в дер. Кривцово.

Кроме того, дорожные работы проведены в Бельском, Калязинском, Кимрском, Оленинском, Сандовском, Селижаровском, Спировском, Старицком, Торжокском районах и ЗАТО Солнечный.

Ещё по 28 объектам программы ремонта муниципальных дорог работы находятся в стадии готовности более 50%.