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Дмитрий Азаров обсудит с главой Минтранса РФ вопрос строительства моста через Волгу
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Дмитрий Азаров обсудит с главой Минтранса РФ вопрос строительства моста через Волгу 

Волга Ньюс 2 часа назад
Сейчас, по словам главы региона, созданы все предпосылки для включения мостового перехода в транспортную стратегию РФ.
"Хочу порадовать всех жителей области: несколько дней назад мы получили положительное заключение госэкспертизы по проектным решениям, по сметам, и будем настойчиво двигаться к реализации задуманного", — сказал Дмитрий Азаров.
Он также сообщил, что эта тема будет обсуждаться на встрече с главой минтранса РФ: «В ближайшие дни у меня пройдет дополнительная встреча с министром транспорта Российской Федерации Евгением Ивановичем Дитрихом. Надеюсь, мы подготовим решение, которое будет утверждаться на уровне президента России».
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