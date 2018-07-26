Дмитрий Азаров обсудит с главой Минтранса РФ вопрос строительства моста через Волгу 

Сейчас, по словам главы региона, созданы все предпосылки для включения мостового перехода в транспортную стратегию РФ.
"Хочу порадовать всех жителей области: несколько дней назад мы получили положительное заключение госэкспертизы по проектным решениям, по сметам, и будем настойчиво двигаться к реализации задуманного", — сказал Дмитрий Азаров.
Он также сообщил, что эта тема будет обсуждаться на встрече с главой минтранса РФ: «В ближайшие дни у меня пройдет дополнительная встреча с министром транспорта Российской Федерации Евгением Ивановичем Дитрихом. Надеюсь, мы подготовим решение, которое будет утверждаться на уровне президента России».