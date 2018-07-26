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Остаемся зимовать. Гоголи могут потеснить огарей и крякв
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Остаемся зимовать. Гоголи могут потеснить огарей и крякв 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
19 видов птиц, перезимовавших в столице, зафиксировали орнитологи. Как сообщили в Союзе охраны птиц России, это своеобразный рекорд, который может быть побит уже зимой, поскольку из года в год эта цифра увеличивается. Видовой состав водоплавающих птиц тоже становится разнообразнее, в 2014 году в столице на зимовку осталось лишь 13 видов.
Середина лета уже прошла, а согласно народной мудрости, цыплят принято по осени считать. Значит, совсем скоро птицы будут держать клюв по ветру и отправятся в теплые края.
Впрочем, количество пернатых дауншифтеров из года в год сокращается — москвичи их подкармливают, да и столичные водоемы, не покрытые льдом, становятся удобным местом жительства.
Самый распространенный вид водоплавающих птиц — утка кряква. Если 20 лет назад в пределах МКАД регистрировали по 7–8 тысяч крякв, в 2017 году зафиксировали больше 29 тысяч штук! Второе место по численности занимают огари, а третье — гоголи.
КОММЕНТАРИИ
Вадим Мишин, директор столичного орнитария в парке «Сокольники»:
— Когда перелетные птицы начинают улетать в теплые края, они реагируют не столько на температуру, сколько на астрономические явления — сокращение продолжительности дня. Первыми обычно улетают стрижи и скворцы, следом за ними хищники. А вот на зимовку в столице обычно остаются большие синицы, лазоревки, гаечки, дрозды-рябинники. Во время миграции в город прилетают и остаются свиристели, чечетки и московки.
Валентин Волков, специалист ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды:
— Снегири традиционно прилетают в столицу на зимовку где-то в начале ноября и располагаются на природных территориях. Пока не облетит листва, их сложно заметить, поэтому в основном гости парка сообщают о встречах с ними зимой. В поисках пищи снегири могут прилететь и к жилым застройкам. Некоторые снегири даже из Москвы не исчезают — они продолжают жить в лесопарках, в их отдаленных уголках.
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