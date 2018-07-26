АКРА присвоило банку «Центр-инвест» рейтинг «А (RU)» со «стабильным» прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Центр-инвест» кредитный рейтинг на уровне «А (RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняют в АКРА, кредитный рейтинг «Центр-инвеста» обусловлен его адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля и сбалансированной позицией по ликвидности и фондированию. Банк, по оценке аналитиков, обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ

Эксперты указывают, что адекватный бизнес-профиль («bbb») банка определяется его устойчивыми позициями в основном регионе присутствия (банк базируется в Ростове-на-Дону, ведет деятельность преимущественно на территории Южного федерального округа) как в сфере кредитования, так и в части привлечения средств клиентов. Стратегия выглядит сбалансированной и учитывает тенденции развития российской банковской системы, при этом качество корпоративного управления в банке оценивается как высокое. Поддержку оценке бизнес-профиля также оказывает достаточно высокая диверсификация операционного дохода.

Существенный запас прочности по капиталу обусловлен сохранением буфера абсорбции убытков в рамках принятого балансового и внебалансового риска как по регулятивным нормам (Н1.2 составляет 9,2% на 1 июня 2018 года), так и по базельским стандартам (показатель Tier 1 равен 13,2% на 31 декабря 2017-го), что позволяет «Центр-инвесту» выдерживать рост кредитного риска на уровне примерно 500 базисных пунктов без получения финансовой поддержки от акционеров. При этом собственная способность банка к генерации капитала высокая. Показатели операционной эффективности находятся на среднерыночном уровне (значение чистой процентной маржи за последние три года составило 5,3%).

Адекватная оценка риск-профиля определяется адекватной системой риск-менеджмента и приемлемым качеством кредитного портфеля (78% активов). Доля проблемной задолженности составляет 8,9% портфеля (в том числе просрочка со сроком более 90 дней — 5,6%). Концентрация портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков (9,8% портфеля), высокорискованных отраслях (15,2% основного капитала) и связанных сторонах (3% основного капитала) незначительная. При осуществлении операций на рынке межбанковского кредитования «Центр-инвест» придерживается сугубо консервативного подхода, в связи с чем значительная часть временно свободной ликвидности размещается в Банке России . Операции с ценными бумагами не проводятся, непрофильные активы на балансе банка практически отсутствуют, указывают аналитики.

Адекватная позиция по ликвидности и фондированию связана с достаточным объемом высоколиквидных активов для покрытия потенциальных оттоков.

Существенная зависимость ресурсной базы «Центр-инвеста» от средств физических лиц (78% обязательств) в некоторой степени нивелируется низкой концентрацией на десяти крупнейших группах клиентов (2,9% обязательств), говорится в релизе. Средства регулятора банк не привлекает. Значительных оттоков на горизонте 12—18 месяцев не ожидается.