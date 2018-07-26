Ещё
АКРА присвоило банку «Центр-инвест» рейтинг «А (RU)» со «стабильным» прогнозом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АКРА присвоило банку «Центр-инвест» рейтинг «А (RU)» со «стабильным» прогнозом 

Банки.ру 2 часа назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Центр-инвест» кредитный рейтинг на уровне «А (RU)», прогноз — «стабильный».
Как поясняют в АКРА, кредитный рейтинг «Центр-инвеста» обусловлен его адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля и сбалансированной позицией по ликвидности и фондированию. Банк, по оценке аналитиков, обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ.
Эксперты указывают, что адекватный бизнес-профиль («bbb») банка определяется его устойчивыми позициями в основном регионе присутствия (банк базируется в Ростове-на-Дону, ведет деятельность преимущественно на территории Южного федерального округа) как в сфере кредитования, так и в части привлечения средств клиентов. Стратегия выглядит сбалансированной и учитывает тенденции развития российской банковской системы, при этом качество корпоративного управления в банке оценивается как высокое. Поддержку оценке бизнес-профиля также оказывает достаточно высокая диверсификация операционного дохода.
Существенный запас прочности по капиталу обусловлен сохранением буфера абсорбции убытков в рамках принятого балансового и внебалансового риска как по регулятивным нормам (Н1.2 составляет 9,2% на 1 июня 2018 года), так и по базельским стандартам (показатель Tier 1 равен 13,2% на 31 декабря 2017-го), что позволяет «Центр-инвесту» выдерживать рост кредитного риска на уровне примерно 500 базисных пунктов без получения финансовой поддержки от акционеров. При этом собственная способность банка к генерации капитала высокая. Показатели операционной эффективности находятся на среднерыночном уровне (значение чистой процентной маржи за последние три года составило 5,3%).
Адекватная оценка риск-профиля определяется адекватной системой риск-менеджмента и приемлемым качеством кредитного портфеля (78% активов). Доля проблемной задолженности составляет 8,9% портфеля (в том числе просрочка со сроком более 90 дней — 5,6%). Концентрация портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков (9,8% портфеля), высокорискованных отраслях (15,2% основного капитала) и связанных сторонах (3% основного капитала) незначительная. При осуществлении операций на рынке межбанковского кредитования «Центр-инвест» придерживается сугубо консервативного подхода, в связи с чем значительная часть временно свободной ликвидности размещается в Банке России. Операции с ценными бумагами не проводятся, непрофильные активы на балансе банка практически отсутствуют, указывают аналитики.
Адекватная позиция по ликвидности и фондированию связана с достаточным объемом высоколиквидных активов для покрытия потенциальных оттоков.
Существенная зависимость ресурсной базы «Центр-инвеста» от средств физических лиц (78% обязательств) в некоторой степени нивелируется низкой концентрацией на десяти крупнейших группах клиентов (2,9% обязательств), говорится в релизе. Средства регулятора банк не привлекает. Значительных оттоков на горизонте 12—18 месяцев не ожидается.
Банки.ру: последние новости
Акции «Магнита» по итогам дня выросли в цене почти на 6% Банк «Зенит» снизил ставки по ипотеке ЦБ предупредил о недобросовестной практике заключения электронных договоров ОСАГО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан131
Умер Игорь Беляев
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня22
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу202
США поставили Турции серьезный ультиматум112
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение