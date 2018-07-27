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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Связь-Банка «BBB+ (RU)» со статусом «Рейтинг на пересмотре — развивающийся»
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Связь-Банка «BBB+ (RU)» со статусом «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» 

Банки.ру 2 часа назад
Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
«Подтверждение кредитного рейтинга Связь-Банка на уровне BBB+ (RU) со статусом «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает мнение АКРА относительно перспектив развития кредитной организации и возможного изменения оценки собственной кредитоспособности (ОСК) Банка в среднесрочной перспективе. Решение АКРА обусловлено тем, что Наблюдательный совет Внешэкономбанка (принял решение об объединении Связь-Банка и Глобэксбанка», — говорится в сообщении агентства.
Статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает необходимость получения дополнительной информации о параметрах и условиях предстоящего объединения, а также существенных сведений для определения оценки собственной кредитоспособности и финального рейтинга Связь-Банка. Агентство планирует рассмотреть вопрос о разрешении статуса, установленного по кредитному рейтингу, в течение ближайших 90 дней.
Кредитный рейтинг банка сохранен и обусловлен высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны ВЭБа. Банк характеризуется относительно низкой оценкой собственной кредитоспособности, поддержку которой оказывают адекватный бизнес-профиль и умеренная позиция по достаточности капитала. Риск-профиль и позиция по фондированию и ликвидности банка являются негативными рейтинговыми факторами.
К позитивному рейтинговому действию могут привести формирование адекватной обновленной бизнес модели и определение стратегических задач банка после объединения с Глобэксбанком, существенное улучшение качества активов и снижение концентрации на средствах крупнейших кредиторов.
К негативному рейтинговому действию могут привести потеря акционерного или операционного контроля со стороны ВЭБа и ухудшение достаточности капитала и качества активов.
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