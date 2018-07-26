Посол Сербии в России посчитал некорректным сравнение Крыма и Косово

Посол Сербии России Славенко Терзич обозначил свое нежелание сравнивать Крым и Косово, так как это отдельные и принципиальные вопросы, которые касаются территориальной целостности других государств. Об этом сообщило ИА НСН.

«Если мы хотим строить цивилизованные отношения между государствами, то все должны уважать эти принципы. К сожалению, на примере Сербии мы видим двойные стандарты», — обратил внимание Терзич.

По его словам, Косово является автономным краем Сербской республики, но некоторые государства признают насильственное отделение «земли черных дроздов».