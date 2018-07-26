Ещё
Посол Сербии в России посчитал некорректным сравнение Крыма и Косово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Сербии в России посчитал некорректным сравнение Крыма и Косово 

360tv.ru 2 часа назад
Посол Сербии в России Славенко Терзич обозначил свое нежелание сравнивать Крым и Косово, так как это отдельные и принципиальные вопросы, которые касаются территориальной целостности других государств. Об этом сообщило ИА НСН.
«Если мы хотим строить цивилизованные отношения между государствами, то все должны уважать эти принципы. К сожалению, на примере Сербии мы видим двойные стандарты», — обратил внимание Терзич.
По его словам, Косово является автономным краем Сербской республики, но некоторые государства признают насильственное отделение «земли черных дроздов».
«Еще хуже, часть албанского меньшинства Сербии подняла вооруженное восстание против легитимного государства, и это было поддержано НАТО. Видно, что этот прецедент может быть очень опасным не только для стабильности Балканского региона, но и для стабильности многих государств Европы и всего мира», — резюмировал посол.
360tv.ru: последние новости
Пожар начался на Лысой горе в Сочи Григорий Лепс станцевал лезгинку в аэропорту Баку Гениальный школьник Руслан Салимгареев рассказал о секретах своего успеха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан133
Умер Игорь Беляев7
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня22
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона18
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу202
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение