Посол Сербии в России посчитал некорректным сравнение Крыма и Косово 

Посол Сербии в России Славенко Терзич обозначил свое нежелание сравнивать Крым и Косово, так как это отдельные и принципиальные вопросы, которые касаются территориальной целостности других государств. Об этом сообщило ИА НСН.
«Если мы хотим строить цивилизованные отношения между государствами, то все должны уважать эти принципы. К сожалению, на примере Сербии мы видим двойные стандарты», — обратил внимание Терзич.
По его словам, Косово является автономным краем Сербской республики, но некоторые государства признают насильственное отделение «земли черных дроздов».
«Еще хуже, часть албанского меньшинства Сербии подняла вооруженное восстание против легитимного государства, и это было поддержано НАТО. Видно, что этот прецедент может быть очень опасным не только для стабильности Балканского региона, но и для стабильности многих государств Европы и всего мира», — резюмировал посол.