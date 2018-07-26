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Госжилинспекция обязала управляющую компанию починить газопровод жилого дома в Щелкове
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Госжилинспекция обязала управляющую компанию починить газопровод жилого дома в Щелкове 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Государственная жилищная инспекция Московской области обязала управляющую компанию из города Щелково привести в порядок внутридомовое газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
«При проверке обращения жителя инспекторы выявили следы коррозии и шелушение краски на наружном газопроводе. Управляющей компании пришлось устранять нарушения по предписанию надзорного ведомства», — говорится в сообщении.
Управляющая компания «Перспектива» из Щелкова исполнила требования Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок внутридомового газового оборудования.
«Предписание в полном объеме исполнено по адресу: Пролетарский проспект, дом 25», — сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
Он также напомнил, что две главные обязанности управляющих компаний по отношению к внутридомовому газовому оборудованию — привлекать специализированные организации к его регулярному обслуживанию, и постоянно следить за внешним состоянием домовых газопроводов.
«Все это необходимо для обеспечения безопасности проживания граждан», — добавил Соков.
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