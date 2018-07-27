В дорожную инфраструктуру Подмосковья ежегодно инвестируют более 40 млрд рублей 

Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
Например, по его словам, на реконструкцию улицы Туполева направлено 6,7 млрд рублей.
Со своей стороны, глава Подмосковья Андрей Воробьёв сказал, что каждый путепровод — это развитие инфраструктуры, приход новых инвесторов.
Как отметил губернатор, каждый объект имеет огромное значение, поэтому в инфраструктурные проекты инвестируются большие средства.
Ранее губернатор Сахалина Олег Кожемяко в беседе с НСН рассказал о проекте строительства железной дороги, которая соединит остров с материковой частью России.