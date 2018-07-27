В дорожную инфраструктуру Подмосковья ежегодно инвестируют более 40 млрд рублей

Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков

Например, по его словам, на реконструкцию улицы Туполева направлено 6,7 млрд рублей.

Со своей стороны, глава Подмосковья Андрей Воробьёв сказал, что каждый путепровод — это развитие инфраструктуры, приход новых инвесторов.

Как отметил губернатор, каждый объект имеет огромное значение, поэтому в инфраструктурные проекты инвестируются большие средства.