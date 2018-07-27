Ещё
В дорожную инфраструктуру Подмосковья ежегодно инвестируют более 40 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В дорожную инфраструктуру Подмосковья ежегодно инвестируют более 40 млрд рублей 

RT на русском 37 минут назад
Фото: MosDay.ru
Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
Например, по его словам, на реконструкцию улицы Туполева направлено 6,7 млрд рублей.
Со своей стороны, глава Подмосковья Андрей Воробьёв сказал, что каждый путепровод — это развитие инфраструктуры, приход новых инвесторов.
Как отметил губернатор, каждый объект имеет огромное значение, поэтому в инфраструктурные проекты инвестируются большие средства.
Ранее губернатор Сахалина Олег Кожемяко в беседе с НСН рассказал о проекте строительства железной дороги, которая соединит остров с материковой частью России.
RT на русском: последние новости
Эксперт рассказал о наступающей «кровавой» Луне и великом противостоянии Марса Съёмочную площадку «Дома-2» планируют снести Касаткина разгромила Калинскую в первом круге Moscow River Cup
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта245
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий736
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара116
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной636
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать71
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение